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غدا الإثنين إجازة رسمية في اليمن

الأحد 21 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن
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اعلنت وزارة الخدمة المدنية، في الحكومة الشرعية، غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الوحدة اليمنية 22 مايو.

وقالت أن يوم غدا الإثنين إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني ال 33 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وحسب ما نشرته وكالة "سبأ" فقد أشارت الوزارة، إلى أن "ذلك يأتي استنادا إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية"، معبرة "عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة".

وتحتفل اليمن كل عام بعيد الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية، والذي تحقق في 22 مايو عام 1990 حلم ثوار أكتوبر وسبتمبر بتوحيد شطري الوطن وإنها مخلفات الإمامة والاستعمار دون رجعة.

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