بدء تصويت الأتراك المقيمين بالخارج في جولة الإعادة

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انطلقت رسميا عملية تصويت الأتراك المقيمين في الخارج، في انتخابات الإعادة لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد من يحق لهم التصويت من أتراك الخارج، يصل إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب..
فيما كانت نسبة تصويتهم بالانتخابات التي جرت قبل أيام، ثلاثة وخمسين في المئة