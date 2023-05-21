بدء تصويت الأتراك المقيمين بالخارج في جولة الإعادة

الأحد 21 مايو 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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انطلقت رسميا عملية تصويت الأتراك المقيمين في الخارج، في انتخابات الإعادة لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد من يحق لهم التصويت من أتراك الخارج، يصل إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب..

فيما كانت نسبة تصويتهم بالانتخابات التي جرت قبل أيام، ثلاثة وخمسين في المئة