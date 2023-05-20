مليشيات الحوثي تعلن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستكشاف النفط بـ اليمن

السبت 20 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي، السبت، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة صينية للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية بالبلاد.



وذكرت وكالة "سبأ" في نسختها التابعة للجماعة أن وزارة النفط والمعادن في حكومتها غير المعترف بها دوليا، "وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة انتون وممثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في الجمهورية اليمنية"، دون توضيح لمكان الاستثمار أو تفاصيله.



وبسحب الوكالة فإن "مذكرة التفاهم تأتي بعد إجراء العديد من المفاوضات والتنسيق مع عدة شركات أجنبية لإقناعها بالاستثمار في هذا المجال".



ونقلت عن وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثي أحمد دارس، قوله إن "هناك العديد من المفاوضات الجارية مع عدة شركات عالمية لدخولها في مجال الاستكشافات النفطية باليمن"، وفق الوكالة.

