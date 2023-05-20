الفريق علي محسن صالح الأحمر يتحدث عن دولة يمنية اتحادية من 6 اقاليم ويؤكد :الـ 22 من مايو ثمرة لنضالات الأحرار من ثوار سبتمبر وأكتوبر

السبت 20 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق ركن علي محسن صالح الأحمر، السبت 20 مايو/أيار، إن الوحدة اليمنية ستبقى “مُنجزًا يفخر به اليمنيون ويسعون دوماً لتحقيق متطلباته ضمن دولتهم الاتحادية المكونة من ستة أقاليم”.



وأكد “الأحمر” في تهنئة للشعب اليمني، بمناسبة العيد الـ33 للوحدة اليمنية، بأن الـ22 من مايو/ أيار 1990م كان “ثمرة لنضالات الأحرار من ثوار سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وأحد أهدافهم السامية الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة”.

وأشار في تهنئته التي نشرها حسابه الرسمي على “تويتر” الى توافق العيد الـ33 للوحدة اليمنية، مع انعقاد القمة العربية في دورتها الـ32 في جده، ونتائجها وقراراتها الجوهرية، وتاكيدها على وحدة الدول العربية وأمنها واستقرارها ورفض التدخل الخارجي.



كما هنأ النائب السابق، المملكة العربية السعودية ممثلةً وقيادتها السياسية بنجاح القمة العربية، معبراً عن تقديره “لأدوارهم في الوقوف إلى جانب قضايا الأمة العادلة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بشكل عام واليمن بشكل خاص”.