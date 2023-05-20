«بن عديو»:الوحدة والجمهورية هي الطريق الأكثر أماناً لوطن ينشد الاستقرار والبناء

السبت 20 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد محافظ شبوة الأسبق محمد صالح بن عديو اليوم السبت "بأن الوحدة والجمهورية هي الطريق الأكثر أماناً لوطن ينشد الاستقرار والبناء والعيش الكريم .

واعتبر بن عديو في تغريدة له عبر حسابه على تويتر رصدها "مأرب برس " بأن الوحدة والجمهورية من أهم المكتسبات التي تحققت برغم كل ما نالهما.



وتابع بالقول :عاشت الوحدة فكرة نبيلة في وجدان الشعب أعاقتها تقديرات السياسة ثم تحققت ولم تسلم من أخطاء الإدارة "



‏واوضح على أن نضال الشعب اليمني الطويل ضد الاستعمار جنوباً والكهنوت شمالاً كان المصير الواحد هو الرابط الذي يمنح هذا النضال قوة نحو الانتصار.

ومضى:انتصرت الثورة شمالاً يوم كان الجنوب لها الظهر والسند ، ورحل المستعمر عندما وجد الثوار من الشمال العون المدد".