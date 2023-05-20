الفريق علي محسن صالح الأحمر يتحدث عن دولة يمنية اتحادية من 6 اقاليم ويؤكد :الـ 22 من مايو ثمرة لنضالات الأحرار من ثوار سبتمبر وأكتوبر «بن عديو»:الوحدة والجمهورية هي الطريق الأكثر أماناً لوطن ينشد الاستقرار والبناء تطبيق واتساب يعلن عن تقديم خدمات جديدة ومميزة لماذا غادر تميم قطر القمة العربية فجأة؟ ندوات واحتفالات فنية وخطابية ومهرجانات شبابية داخل اليمن وخارجه إحتفاء بذكرى عيد الوحدوة بكم الدولار اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف بالعملة الجديدة والقديمة أراضي واسعة في صنعاء تنهبها مليشيات الحوثي.. ''وثيقة مسربة'' الفريق الحكومي يكشف سبب تعثر الزيارات المتبادلة للأسرى بين الشرعية والحوثيين طائرة خاصة تنقل وفدا رفيعا من حضرموت الى الرياض بالتزامن مع تصعيد المجلس الانتقالي بالمحافظة الهجري: الوحدة منجز تاريخي وثمرة لنضالات الحركة الوطنية جنوبا وشمالا
أكد محافظ شبوة الأسبق محمد صالح بن عديو اليوم السبت "بأن الوحدة والجمهورية هي الطريق الأكثر أماناً لوطن ينشد الاستقرار والبناء والعيش الكريم .
واعتبر بن عديو في تغريدة له عبر حسابه على تويتر رصدها "مأرب برس " بأن الوحدة والجمهورية من أهم المكتسبات التي تحققت برغم كل ما نالهما.
وتابع بالقول :عاشت الوحدة فكرة نبيلة في وجدان الشعب أعاقتها تقديرات السياسة ثم تحققت ولم تسلم من أخطاء الإدارة "
واوضح على أن نضال الشعب اليمني الطويل ضد الاستعمار جنوباً والكهنوت شمالاً كان المصير الواحد هو الرابط الذي يمنح هذا النضال قوة نحو الانتصار.
ومضى:انتصرت الثورة شمالاً يوم كان الجنوب لها الظهر والسند ، ورحل المستعمر عندما وجد الثوار من الشمال العون المدد".