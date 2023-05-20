تطبيق واتساب يعلن عن تقديم خدمات جديدة ومميزة

السبت 20 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلن تطبيق “واتس آب” المملوك لشركة “Meta” ميزة جديدة تسمى “Chat Lock” (خاصية قفل المحادثة)، وهي تمكنك من حماية محادثاتك الخاصة باستخدام كلمات المرور

. إذا كنت في مقابلة مع أحد أصدقائك، ولكنه شخص فضولي ويريد مشاهدة هاتفك من أجل أن يتعرف على محادثاتك الخاصة في تطبيق “واتس آب”، تمكنك الميزة الجديدة من وضع كلمات مرور لمحادثات معينة يمكنك اختيارها، ولن يستطيع أحد فتح هذه المحادثات من دون إدخال كلمة المرور التي وضعتها بنفسك، وهو ما يتيح منع الفضوليين من التطفل على الرسائل الخاصة.

ويتم تأمين الرسائل الخاصة في مجلد منفصل مع إخفاء اسم المرسل. وقال “واتس آب” في منشور بالمدونة وأوضح “واتس آب” أن Chat Lock سيكون مفيدا عبر عدد من الإعدادات المختلفة حيث قال: ستكون هذه الميزة رائعة للأشخاص الذين لديهم سبب لمشاركة هواتفهم من وقت لآخر مع أحد أفراد الأسرة أو تلك اللحظات التي يحتفظ فيها شخص آخر بهاتفك في اللحظة ذاتها التي تصل فيها محادثة خاصة إضافية.

لقفل الدردشة، افتح تطبيق “واتس آب” وانقر على اسم دردشة فردية أو جماعية، ثم ستجد خيار القفل، والذي سيطالبك بإدخال كلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية لتأمين تلك الدردشة.

يؤدي قفل الدردشة إلى إخراج سلسلة الرسائل من البريد الوارد، ووضعها في مجلد خاص بها، لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام كلمة مرور جهازك، أو المقاييس الحيوية مثل بصمة الإصبع، ويتم إخفاء محتويات تلك الدردشة من الإشعارات أيضا.