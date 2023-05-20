ندوات واحتفالات فنية وخطابية ومهرجانات شبابية داخل اليمن وخارجه إحتفاء بذكرى عيد الوحدوة

السبت 20 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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تنطلق مساء يوم الأحد 21 مايو حملةٌ إلكترونية إحياءً للعيد الـ33 للوحدة اليمنية. وأوضح القائمون على الحملة في بلاغ صحفي أن الحملة التي تقام تحت هشتاجي : #22مايو_وحدة_شعب. #بالوحده_يزول_الكهنوت.

تهدف الى إحياء ذكرى العيد الوطني الـ33 للوحدة اليمنية في ذاكرة الشعب ووجدانه وتعميق أهداف الوحدة لدى أبناء الشعب اليمني.

وأشاروا إلى أنه سيقام خلال الأيام القادمة ندوات واحتفالات فنية وخطابية ومهرجانات شبابية داخل اليمن وخارجه.

ودعا القائمون على الحملة القيادات والصحفيين والناشطين والإعلاميين والفنانين والشعراء والأدباء وكافة أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة الواسعة لإحياء الذكرى الوطنية لوحدة الشعب اليمني عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي .