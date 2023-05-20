بكم الدولار اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف بالعملة الجديدة والقديمة

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت.
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 535
شراء السعودي 140.30
بيع السعودي 141
أسعار الصرف بالعملة الجديدة (عدن)
شراء الدولار 1312
بيع الدولار 1320
شراء السعودي 347
بيع السعودي 348