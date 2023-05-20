آخر الاخبار

تطبيق واتساب يعلن عن تقديم خدمات جديدة ومميزة لماذا غادر تميم قطر القمة العربية فجأة؟ ندوات واحتفالات فنية وخطابية ومهرجانات شبابية داخل اليمن وخارجه إحتفاء بذكرى عيد الوحدوة بكم الدولار اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف بالعملة الجديدة والقديمة أراضي واسعة في صنعاء تنهبها مليشيات الحوثي.. ''وثيقة مسربة'' الفريق الحكومي يكشف سبب تعثر الزيارات المتبادلة للأسرى بين الشرعية والحوثيين طائرة خاصة تنقل وفدا رفيعا من حضرموت الى الرياض بالتزامن مع تصعيد المجلس الانتقالي بالمحافظة الهجري: الوحدة منجز تاريخي وثمرة لنضالات الحركة الوطنية جنوبا وشمالا عجز عنه ميسي ومارادونا.. إنجاز تاريخي أمام لاعب أرجنتيني بعد إقالة حميدتي من منصبة .. الضربات الجوية تنهال على كافة جبهات الخرطوم

بكم الدولار اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف بالعملة الجديدة والقديمة

السبت 20 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 956

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت.

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار              528

بيع الدولار                 535

شراء السعودي          140.30

بيع السعودي               141

 

أسعار الصرف بالعملة الجديدة (عدن)

شراء الدولار             1312

بيع الدولار                1320

شراء السعودي           347

بيع السعودي                348

إقراء أيضاً
ندوات واحتفالات فنية وخطابية ومهرجانات شبابية داخل اليمن وخارجه إحتفاء بذكرى عي
أراضي واسعة في صنعاء تنهبها مليشيات الحوثي.. ''وثيقة مسربة''
الفريق الحكومي يكشف سبب تعثر الزيارات المتبادلة للأسرى بين الشرعية والحوثيين
طائرة خاصة تنقل وفدا رفيعا من حضرموت الى الرياض بالتزامن مع تصعيد المجلس الانتقال
الهجري: الوحدة منجز تاريخي وثمرة لنضالات الحركة الوطنية جنوبا وشمالا
البيان الختامي لقمة جدة..إجماع عربي موحد ضد مشروع الانفصاليين في اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول في اليمن