أراضي واسعة في صنعاء تنهبها مليشيات الحوثي.. ''وثيقة مسربة''

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أقدمت مليشيا الحوثي على نهب أراضٍ تابعة لمصنع إسمنت عمران بصنعاء، الأمر الذي يهدد بتوقف عملية الإنتاج، وتسريح آلاف الموظفين من وظائفهم.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا بسطت على أكثر من سبعة آلاف لبنة كلها تابعة لأراضي المصنع، كانت تستخدم لنقل التربة الطينية المضافة في صناعة وإنتاج الإسمنت.
وأضافت أن المليشيا شرعت في عمليات البناء، وتنفيذ حفريات في منطقة ذهبان، وفي موقع الهيجة وزجان في بني الحارث، وكلها تابعة لمصنع إسمنت عمران.
وكانت وثيقة مسربة قد كشفت عن توجيه القيادي في المليشيا مدير مكتب الرئاسة بصنعاء، أحمد حامد، بتسليم أراضي المصنع إلى جمعية نبراس الخيرية التابعة للمليشيا، لإقامة مشاريع خيرية.
ويقع مصنع إسمنت عمران، الذي تأسس في أواخر سبعينات القرن الماضي، في الشمال الغربي للعاصمة صنعاء، ويغطي المصنع معظم المحافظات اليمنية، وبدأ بالطاقة الإنتاجية الكبيرة، منذ العام 2002، بما يزيد عن مليون ألف طن سنويا.