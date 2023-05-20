طائرة خاصة تنقل وفدا رفيعا من حضرموت الى الرياض بالتزامن مع تصعيد المجلس الانتقالي بالمحافظة

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قالت تقارير اعلامية اليوم السبت ان طائرة سعودية خاصة نقلت وفدا من حضرموت ضم شخصيات سياسية وقبلية الى العاصمة السعودية الرياض.
يأتي ذلك تلبية لدعوة وجهتها قيادة المملكة العربية السعودية، لمحافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، ومكونات وقوى حضرمية، للسفر إلى الرياض بغرض التشاور بشأن أوضاع المحافظة، وذلك بالتزامن مع تحشيدات المجلس الانتقالي في المكلا.
وقالت مصادر مطلعة، إن القيادة السعودية وجهت الدعوة لمحافظ المحافظة ومكونات قبلية وسياسية، للوصول إلى الرياض، اليوم السبت، وذلك للتناقش حول التطورات التي تشهدها المحافظة.
وأوضحت المصادر أن الوفد يضم إلى جانب المحافظ رؤساء المكونات والقوى الحضرمية وشخصيات من كتلة حضرموت في مجلسي النواب والشورى ووجهاء ومقادمة ومناصب كبرى القبائل الحضرمية وشخصيات صحفيه واعلامية واجتماعية ومدنية.
والخميس الماضي، عقدت المكونات الحضرمية لقاء تشاوريا في سيئون، طالبت فيه التحالف بتحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث في المحافظة من استقدام قوات من خارج المحافظة، معتبرين ذلك تدخلا في شؤون المحافظة.
وأكد المجتمعون أن أبناء حضرموت لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام من يسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في حضرموت.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وصل الخميس إلى المكلا، وجال في شوارعها على متن عربات عسكرية في ظل تصعيد مستمر للمجلس الانفصالي، وهو ما اعتبره الكثير من أبناء حضرموت استفزازاً لأهالي المحافظة المسالمة.