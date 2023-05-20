أميركا تفرض عقوبات على أكبر شركة روسية لتعدين الذهب

السبت 20 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 234

فرضت أميركا عقوبات جديدة استهدفت أكبر شركات تعدين الذهب في البلاد، وذلك ضمن محاولاتها لتضييق الخناق على قطاع المعادن والتعدين الروسي.

وبحسب بيان من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فقد استهدفت العقوبات أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا وهي "بوليوس"، وكذلك شركة "بولي ميتال" الوحدة الروسية التابعة لشركة "بولي ميتال إنترناشيونال".

العقوبات شملت أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بوليوس، إليكسي فوستوكوف، وبعض كبار المديرين الآخرين، والرئيس التنفيذي السابق بافيل غراتشيف. وكانت المملكة المتحدة وأستراليا، أعلنتا في وقت سابق اليوم عن فرض عقوبات على شركة "بوليوس".

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، وقد أصبح الذهب المستخرج من البلاد منبوذا عقب الحرب الأوكرانية، ومنعت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي استيراده في الصيف الماضي.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعلنت اليوم أيضا عن عقوبات جديدة على روسيا تشمل إيقاف صادرات مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية لروسيا، كما أضافت 71 كيانا إلى قائمة تجارية سوداء، فيما أعلنت دول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وتستهدف القيود الجديدة على روسيا منتجات يمكن استخدامها لمساعدة الجيش الروسي منها ما يُستخدم يوميا مثل أجهزة تجفيف الملابس ومحاريث الثلج ومعدات حلب المواشي التي تعتقد الولايات المتحدة أن من الممكن تحويل استخدامها لدعم آلة الحرب الروسية.

ومن بين الشركات المستهدفة منشآت لصيانة الطائرات وإنتاج قطع الغيار ومصانع بارود وجرارات وسيارات وأحواض بناء السفن ومراكز هندسية في روسيا.

والعقوبات الجديدة جزء من أحدث حزمة من الإجراءات وضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتستهدف تقويض القاعدة الصناعية لروسيا وقدرتها على مواصلة الحرب. وتفرض الولايات المتحدة وتحالف من 37 دولة أخرى قيود تصدير غير مسبوقة على روسيا منذ بداية حربها ضد أوكرانيا في فبراير عام 2022.

وتأتي التحركات الجديدة في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة وباقي الاقتصادات الرئيسية في "مجموعة السبع" على تشديد العقوبات ضد روسيا أثناء اجتماعهم في اليابان