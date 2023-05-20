الهجري: الوحدة منجز تاريخي وثمرة لنضالات الحركة الوطنية جنوبا وشمالا عجز عنه ميسي ومارادونا.. إنجاز تاريخي أمام لاعب أرجنتيني بعد إقالة حميدتي من منصبة .. الضربات الجوية تنهال على كافة جبهات الخرطوم أميركا تفرض عقوبات على أكبر شركة روسية لتعدين الذهب تسريبات تكشف مزايا هاتف موتورولا الجديد القابل للطي رحلات طيران أسرع 20 مرة .. عبر هذه التكنولوجيا الجديدة! دولة أوروبية تسجل أكبر تراجع في عدد المليارديرات منذ 14 عاماً ترقبوا لكنه الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هجوم روسي عنيف و تعزز دفاعاتها عند محطة زابوريجيا وتتقدم في باخموت.. آخر تفاصيل الحرب الطاحنة والمشتعلة في أوكرانيا تعرف على 9 مشروبات مهمة و تساعدك على النوم بسهولة أكبر
كشفت تسريبات حديثة مواصفات هاتف "موتورولا" الجديد القابل للطي من طراز "ريزر 40 ألترا"، والذي يتوقع طرحه مطلع الشهر القادم.
وسيأتي الهاتف الجديد من "موتورولا" بثلاثة ألوان هي الأسود والأحمر والأزرق. وسيزود "ريزر 40 ألترا" بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وسعة تخزين 256 غيغابايت، كما أنه قد يكون هناك إصدار آخر بذاكرة 12 غيغابايت وسعة 512 غيغابايت وفقما ذكر موقع "فون أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية.
وسيدعم الهاتف معالجا ثماني النوى 3.2 غيغاهيرتز، وسيدمج كاميرا بدقة 32 ميغابكسل، وأخرى لصور "السيلفي" بدقة 12 ميغابكسل.
وبالنسبة للشاشتين، فستكونان بقياس 6.7 و3.5 إنشات، بدقة عرض 1056X1066 بكسل، من نوع "بوليد" بتردد 144 هيرتز.
وفيما يتعلق بالبطارية فهي باستطاعة 3800 ميلي أمبير/ الساعة، يمكن شحنها لاسلكيا.
وستقدم "موتورولا" هاتفها وفق التسريبات بسعر ألف دولار أميركي