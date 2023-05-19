البيان الختامي لقمة جدة..إجماع عربي موحد ضد مشروع الانفصاليين في اليمن

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في جدة اليوم (الجمعة)، الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.



وقالت إنها تؤكد على استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره، ودعمه في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار.



‏وأشارت إلى تأييد القمة العربية لموقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة.



‏وأعربت عن مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل استئناف العملية السياسية، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى وقف الحرب، وإحلال السلام المستدام في اليمن.



‏ودعت المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات في البنك المركزي اليمني، ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة.

