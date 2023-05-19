فلول الأنفصال تواصل تحركاتها الميدانية بحضرموت

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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تواصل مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، تحركاتها الميدانية الهادفة لتحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله.



وظهر عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، مساء الجمعة خلال مباراة كرة قدم بين ناديي تضامن حضرموت ووحدة عدن على ملعب بارادم في مدينة المكلا، بمناسبة الذكرى الـ29 لما يسمى بـ "فك الارتباط" في الـ 21 مايو 1994.



كما حضرت قيادات عدة من مليشيا المجلس الانتقالي المباراة التي رفعت خلالها الأعلام الإنفصالية.



ووصل الزبيدي يوم أمس مدينة المكلا عاصمة حضرموت، حيث قررت المليشيا عقد الدورة السادسة لما يسمى بـ "الجمعية الوطنية" التابعة للإنتقالي، عشية الذكرى الـ 33 لتحقيق الوحدة اليمنية، وسط رفض واسع من قبل القوى والمكونات الحضرمية للفعالية ودخول تعزيزات عسكرية كبيرة للإنتقالي إلى مدينة المكلا، حيث تحاول السيطرة على المحافظة بقوة السلاح.