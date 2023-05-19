رهف القحطاني تصدم متابعيها بخبر مفاجئ وغير متوقع

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلنت الناشطة السعودية رهف القحطاني اعتزالها البثوث المباشرة الرائجة في تطبيق تيك توك، دون أن تكشف عن أسبابها في ذلك، حيث اكتفت بإعلان الخبر لجمهورها في شريط فيديو قصير عبر التطبيق عينه.

وقالت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي في الشريط المصور الخاص باعتزالها ميزة البث المباشر، أنها لن تشارك بعد اليوم في الفيديوهات الحية الخاصة بتطبيق تيك توك، وستكتفي بقراءة رسائل صندق الوراد وتعليقات جمهورها، في إشارة منها إلى عدم حذفها لحسابها الرسمي في التطبيق الشهير.

وأضافت: " اليوم آخر يوم لي في بث تيك توك.. هذا حال الدنيا.. يعني اذكروني بكل خير.. دعواتكم لي.. تراني أقرأ تعليقاتكم.. كلامكم يسعدني". رهف القحطاني متهمة بنشر معلومات كاذبة وجاء اعتزال رهف القحطاني على هامش حالة الجدل التي فجرتها مؤخراً، بعد تصريحاتها المغلوطة بشأن عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية معاقبة الهيئة للأشخاص المتورطين في علاقات محرمة وغير شرعية.

من خلال إشارتها إلى أن الهيئة، كانت تقوم بإرغام المتورطين المضبوطين في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة عامين ودفع مهر لا تتعدى قيمته 1000 ريال. مما دفع السلطات المحلية إلى اعتقال المدونة الشهيرة وإحالتها إلى التحقيق للاستماع إلى إفادتها فيما صرحت به. ( وفقاً لمواقع إخبارية سعودية وعربية).

وأكدت المصادر أن المدونة الشابة، قد تواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات أو دفع غرامة مالية قد تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي ولربما تواجه كلا العقوبتين. وحاولت رهف القحطاني إيضاح أسباب إعلانها خبر عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحديثها عن عمل الهيئة الدينية، كاشفة أنها سارعت إلى الاحتفال والتعبير عن سعادتها بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد وصول معلومات خاصة إليها.

وأشارت إلى أنها أعلنت الخبر وتحدثت عن الموضوع بعفوية مفرطة، مضيفة: " أنا والله مالي شغل..

جاي الخبر قلت أفزع ( أنتفض).. ما عندي خبرة بشيء.. أحاول أرقعها فأعميها دائماً.. والله إني أبسط مما أنتوا تفكروني".

النهضة نيوز