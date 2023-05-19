تعرف على الطريقه الخاصة لمنع اضافاتك لأي مجموعات على الوتسآب الا بموافقتك

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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تحول موضوع الاضافه الى مجموعات الوتسآب بدون اذن الشخص المضاف قلقا وازعاجا للكثيرين. الذين تغرق هواتفهم برسائل تلك المجموعات.

اليك الطريقه الخاصة للتخلص من كل ذلك الازعاج والفوضي.

افتح الوتس

انقر على اعدادات

انقر على الخصوصية

انقر على المجموعات

انقر على جهات اتصالي وظلل على الجميع.

من اعلى ستجد اشارة ثلاثة خطوط وعليها صح .

اضغط عليها .

ثم انقر على اشارة صح التي تظهر في الشاشة.

لن يستطيع احد ان يضيفك لأي مجموعة الا بموافقتك . .