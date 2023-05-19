رهف القحطاني تصدم متابعيها بخبر مفاجئ وغير متوقع ولي العهد السعودي يوجه رسائل تحذير شديدة اللهجة: لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات تعرف على الطريقه الخاصة لمنع اضافاتك لأي مجموعات على الوتسآب الا بموافقتك عاجل.. أبرز ما اتفق عليه القادة العرب في قمة جدة لماذا منعت شركة آبل مليون و700 ألف تطبيق من متجر التطبيقات؟ شاهد.. الفنان الكبير أيوب طارش يطلق أغنية وطنية جديدة عاجل: انطلاق اعمال القمة العربية في جدة السعودية متى يبدأ شهر ذي القعدة وموعد أول أيام عيد الأضحى؟ أمام مجلس الأمن.. موقف للصين بشأن وقف الحرب في اليمن اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات غربي تعز
تحول موضوع الاضافه الى مجموعات الوتسآب بدون اذن الشخص المضاف قلقا وازعاجا للكثيرين. الذين تغرق هواتفهم برسائل تلك المجموعات.
اليك الطريقه الخاصة للتخلص من كل ذلك الازعاج والفوضي.
افتح الوتس
انقر على اعدادات
انقر على الخصوصية
انقر على المجموعات
انقر على جهات اتصالي وظلل على الجميع.
من اعلى ستجد اشارة ثلاثة خطوط وعليها صح .
اضغط عليها .
ثم انقر على اشارة صح التي تظهر في الشاشة.
لن يستطيع احد ان يضيفك لأي مجموعة الا بموافقتك . .