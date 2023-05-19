عاجل.. أبرز ما اتفق عليه القادة العرب في قمة جدة

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر قادة الدول العربية المشاركة في أعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، بيانها الختامي.

وأكد البيان الختامي أهمية تكثيف الجهود للتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف: “التأكيد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية”.



واكد البيان على: “دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإحلال الأمن والاستقرار”، متابعاً “دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية”.



وتابع: “تثمين حرص واهتمام السعودية على توفير ظروف ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة”.

وأردف: “التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها”، مضيفاً “رفض دعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة”.

وفيما يتعلق بالملف السوري، دعا البيان الختامي، لـ”تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها”.

وتابع: “تم التأكيد على ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين”.

وحول تطورات الأوضاع في السودان، قال: “اعتبار اجتماعات الفرقاء السودانيين بجدة خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة”، مضيفاً “رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع”.

وأضاف: “التأكيد على ضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار”.

أما فيما يخص لبنان، دعا البيان الختامي لانتخاب رئيس للبنان وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.

كما تطرق بيان القمة العربية إلى القضية الليبية، وقال: “يجب دعم جهود توحيد القوات المسلحة الليبية وتثبيت وقف إطلاق النار”.

وزاد: “دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا والتأكيد على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة”.

وأكد على ضرورة حل الأزمة الليبية في الإطار الليبي ودعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج منها.