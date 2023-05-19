شاهد.. الفنان الكبير أيوب طارش يطلق أغنية وطنية جديدة

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اطلق الفنان اليمني الكبير أيوب طارش عبسي أغنيته الجديدة والتي حملت اسم "المشوار الأعظم" وهي من كلمات الشاعر عبدالحميد شائف، الحان واداء ايوب طارش.
ونشرت صفحة الفنان ايوب طارش على فيسبوك مساء الخميس، رابط الأغنية على يوتيوب، وهي اغنية وطنية بمناسبة العيد الـ 33 للوحدة اليمنية (22 مايو 1990).
يشار إلى أن الفنان القدير أيوب طارش عبسي قدم أغاني وأناشيد وطنية عدة أبرزها النشيد الوطني الرسمي للبلد.