عاجل: انطلاق اعمال القمة العربية في جدة السعودية

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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بدأت قبل قليل(2 ظهرا) أعمال القمة العربية ال32 في مدينة جدة السعودية.

وتسلم ولي العهد السعودي رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين.

وتنعقد في مدينة جدة السعودية، اليوم، أعمال القمة العربية (32) في دورتها العادية، التي يشارك فيها عدد من الرؤساء العرب، بينهم زعيم النظام السوري، بشار الأسد، بعد مقاطعة لأكثر من عشر سنوات.

ويحضر القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبد الله الثاني، وآخرين وصلوا تباعا.

كما وصل إلى مدينة جدة تباعا: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والتونسي قيس بن سعيد، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والصومالي حسن شيخ محمود، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي.

وعلى مستوى قادة الحكومات: وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء والممثل الخاص لسلطان عمان، هيثم بن طارق.

ويترأس وفد الإمارات إلى القمة نائب رئيس الدولة - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة، الاثنين الماضي، على مستويات؛ أبرزها وزراء الخارجية العرب، ومن المتوقع صدور قرارات تخص أزمات: فلسطين، وسوريا، وليبيا ولبنان، وسد "النهضة" الإثيوبي.