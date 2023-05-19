أمام مجلس الأمن.. موقف للصين بشأن وقف الحرب في اليمن

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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دعت الصين إلى بذل الجهود للسعي من أجل وقف شامل لإطلاق النار وخلق بيئة مواتية للعملية السياسية، مشيرة الى أن هناك علامات إيجابية للسلام والاستقرار الإقليميين في المنطقة.

وقال نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، إنه يتعين الحفاظ على الزخم الحالي، وتكثيف الحوار بشأن اليمن، داعيا أطراف النزاع إلى إظهار المرونة؛ من أجل التوصل إلى حلول مقبولة للقضايا العالقة في أقرب وقت.

كما حث ممثل الصين على وضع مصالح الشعب اليمني أولا والالتزام بالحل السياسي، والتخلي عن الوسائل العسكرية، والتعاون بنشاط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وشدد مندوب الصين على ضرورة تمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة بالكامل، ورفع القيود المفروضة على العمليات الإنسانية فورا.

وكانت رئيسة مجلس الأمن الدولي، باسكال بيري سويل، قد شددت على أهمية تحقيق تقدم ملموس في الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لإرساء السلام في اليمن.

وأشادت بما وصفته التقدم المحرز في مفاوضات السلام الجارية، لكنها شددت على ضرورة الاستمرار في دعم وتحقيق التطلعات المشروعة للمدنيين، ومواصلة تلبية احتياجاتهم العاجلة.