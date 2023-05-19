اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات غربي تعز

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تجددت المواجهات بين قوات الجيش وجماعة الحوثي بجبهات غرب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة تجددت بين قوات الجيش وجماعة الحوثي بجبهة الأحطوب بمديرية "مقبنة" غربي تعز.



وأضافت المصادر أن المواجهات جاءت بعد هجوم شنته جماعة الحوثي على مواقع قوات الجيش.



وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز، تصدي قوات الجيش والمقاومة لمحاولة تسلل حوثية، فى إتجاه مواقع الجيش في جبهة الأحطوب، بمديرية مقبنة، بالريف الغربي لمحافظة تعز.