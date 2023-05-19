«معين عبدالملك» يتعهد بـ إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين وفي مقدمتهم المناضل «محمد قحطان»

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تعهد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الخميس، بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين والمختطفين في سجون جماعة الحوثي، وفي مقدمتهم المناضل السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال استقبال معين عبدالملك، في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، القائدين الوطنيين اللواءين محمود الصبيحي، وفيصل رجب، اللذان تم تحريرهما من سجون جماعة الحوثي، بعد 8 سنوات من التغييب والاخفاء.
وأكد رئيس الوزراء، ان الفرحة لن تكتمل الا بالإفراج عن جميع المختطفين والمختطفين في زنازين الموت الحوثية وعودتهم الى أهلهم وأسرهم ومحبيهم سالمين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء أعرب عن الاعتزاز والاكبار والتقدير بمواقف اللواءين البطولية وكل رفاقهم الذين مثلوا رمزية للشجاعة والتضحية والإقدام في سبيل تحرير الوطن والدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد معين عبدالملك، ان اللواءين الصبيحي ورجب سيظلون حالة إلهام متفردة لكل منتسبي القوات المسلحة في الثبات ومقاومة ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الانتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة، مشيرا الى ان صمودهم وتضحياتهم اعطى المعركة الوطنية زخما وإصرارا على المضي في استعادة مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.