تراجع كبير للريال اليمني يتجاوز سقف 1300 أمام الدولار والبنك المركزي يصدر تحذيراً للمواطنين

الخميس 18 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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تواصل العملة المحلية تراجعها اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية.

وقالت مصادر مصرفية، إن الريال اليمني في المحافظات المحررة واصل التراجع حيث تجاوز سقف 1300 ريال للدولار الأمريكي الواحد.

وفي السياق حذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، المواطنين من مغبة فتح حسابات مالية لدى شركات الصرافة. وأكد البنك في بيان تحذيري، أن شركات ومنشآت الصرافة، يقتصر نشاطها وفقاً للقانون على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط.

ودعا المواطنين إلى عدم الاحتفاظ بأي نوع من الحسابات المصرفية لدى مؤسسات الصرافة، لافتا أن البنوك هي المخولة وفقاً للقانون في ممارسة هذا النوع من الاعمال المصرفية، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة. وأمس الأربعاء، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، والقيود المفروضة على الحركة، وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي ومعائش الناس. وقال في إحاطة في جلسة لمجلس الأمن الدولي إنَّ" عدم تَمكن الحكومة اليمنية من تصدير النفط، الذي مثّل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطًا على الحكومة تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب". وشدد على أن "تضارب وعدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد أثر بشدّة على المواطنين والأعمال التجارية وفرض عليهم حالة من عدم اليقين خاصَّة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها".