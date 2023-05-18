وزير الأوقاف يناقش مع اللجنة العليا للمراكز الصيفية الخطوات النهائية لانطلاقها

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التقى معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة العليا للإشراف على المراكز الصيفية، لمناقشة الإعداد والتحضير لتدشين المراكز الصيفية في المحافظات المحررة، المقرر أن يكون في ١ ذي القعدة من العام الهجري الجاري ١٤٤٤.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة المراكز النموذجية التي ستنفذها الوزارة بشكل مباشر عن طريق مكاتب الأوقاف، وستشرف عليها الوزارة، بالإضافة إلى المراكز الصيفية المختلفة التي تنفذها المؤسسات والجمعيات الخيرية وغيرها، وآلية التنسيق بين الوزارة وتلك المراكز، للإشراف عليها، ومدى إمكانية أن تقوم الوزارة بدعم تلك المراكز.
وستكون اللجنة بانعقاد دائم لمتابعة تدشين المراكز واختيار المدارس التي ستنفذ فيها أنشطة المراكز الصيفية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وكان معالي الوزير قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على المراكز الصيفية، التي عقدت أول اجتماع لها في ١٠ مايو ٢٠٢٣، وبدأت الإعداد والتحضير للمراكز الصيفية.