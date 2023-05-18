حريق يلتهم مخيما للنازحين بمحافظة الجوف

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ناشد نازحون السلطات المحلية بمحافظة الجوف والمنظمات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لإعانة المتضررين جراء حريق هائل التهم مخيمهم وطالبوا بسرعة امدادهم بالمعونات والمساعدات الغذائية وتوفير المأوى البديل لهم.
وشب مساء امس حريق التهم مأوى للنازحين بمخيم الحرج بنطقة المهاشمة التابعة لمديرية خب والشعف شمال شرقي محافظة الجوف. ووتسبب الحريق في اتلاف ممتلكات ومنازل عدد من الأسر النازحة في مخيم الحرج.
وبحسب شهود عيان فإن عدد من الأسر النازحة تضررت بشكل كلي وأصبحت دون مأوى أو مواد غذائية وإيوائية.