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عاجل: أجهزة الأمن بمنفذ شحن بالمهرة تضبط معدات اتصال حديثة كانت في طريقها للمليشيا

الخميس 18 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب
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نجحت أجهزة الأمن بمحافظة المهرة يوم امس بمنفذ شحن في ضبط معدات اتصال حديثة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية .

وأوضح الموقع الاخباري التابع لوزارة الداخلية أن المعدات تتضمن "11 كبينة تغذية وتنظيم محطات شبكات اتصالات PAELTA قوة Am63، إلى جانب 181 كرتونا بها محول طاقة كهرباء متحول خاص بكبائن الاتصالات، إضافة إلى 8 قطع أدوات كهربائية تابعة للمحولات . 

وتم توريد المضبوطات لمخازن الجمارك رهن الإجراءات القانونية.

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