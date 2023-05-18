وصول الرئيس العليمي الى جدة لحضور مؤتمر القمة العربية

الخميس 18 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين.

القمة تنطلق أعمالها في مدينة جدة غدا الجمعة.