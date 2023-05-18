أردوغان يخاطب شباب تركيا ويؤكد ثقته بدعمهم له في الإنتخابات

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بـ"دعم قوي" من الشباب له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 28 مايو/ أيار الجاري.
وخاطب الرئيس التركي الشباب في تغريدة قائلاً: "أنا فخور بكم"، وشدد على أنهم "الأمل وضمان مستقبل تركيا".
وقال عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، مخاطباً الشباب: "سنحلّ مشكلاتنا معاً، وسنتجاوز المصاعب معاً. سنتقاسم آلامنا ونتشارك أفراحنا. سنعيش أياماً أجمل بكثير إن شاء الله".
وأكد أن الشباب دافعوا عن إرادتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، معرباً عن ثقته أيضاً بدعمهم له "بشكل قوي" في الجولة الثانية.
وأضاف الرئيس أردوغان: "أنا فخور بكم"، مشيداً بالشباب ومشدداً على أنهم "الأمل وضمان مستقبل تركيا".
وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، إذ تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس أردوغان مرشح تحالف الشعب، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف "أتا" (الأجداد).
والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.