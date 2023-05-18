مئات المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رهف القحطاني تصدم متابعيها بخبر مفاجئ وغير متوقع ولي العهد السعودي يوجه رسائل تحذير شديدة اللهجة: لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات تعرف على الطريقه الخاصة لمنع اضافاتك لأي مجموعات على الوتسآب الا بموافقتك عاجل.. أبرز ما اتفق عليه القادة العرب في قمة جدة لماذا منعت شركة آبل مليون و700 ألف تطبيق من متجر التطبيقات؟ شاهد.. الفنان الكبير أيوب طارش يطلق أغنية وطنية جديدة عاجل: انطلاق اعمال القمة العربية في جدة السعودية متى يبدأ شهر ذي القعدة وموعد أول أيام عيد الأضحى؟ أمام مجلس الأمن.. موقف للصين بشأن وقف الحرب في اليمن اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات غربي تعز
أفادت تقارير اعلامية باقتحام 400 مستوطن إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
ويتوقع أن يشارك عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي لاحقا في عملية الاقتحامات هذه.
يحدث هذا فيما يسود التوتر في القدس وجوارها استعدادا لمسيرة الأعلام التي تنظمها جماعات يمينية متطرفة.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 3000 فرد من قواتها في القدس لتأمين المسيرة.
هذا واقتحمت قواتٌ إسرائيلية أيضا مدينة نابلس في الضفة الغربية فجر اليوم واشتبكت مع فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح.
ونقلت وكالة "معاً" للأنباء عن أحمد جبريل المتحدثِ باسم الهلال الأحمر في نابلس استخدام الجيش الإسرائيلي للرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وأظهرت صورٌ على الإنترنت إطلاق الجيش الغاز المسيل للدموع في حواري البلدة القديمة.