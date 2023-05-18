مئات المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخميس 18 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-العربية

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أفادت تقارير اعلامية باقتحام 400 مستوطن إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ويتوقع أن يشارك عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي لاحقا في عملية الاقتحامات هذه.

يحدث هذا فيما يسود التوتر في القدس وجوارها استعدادا لمسيرة الأعلام التي تنظمها جماعات يمينية متطرفة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 3000 فرد من قواتها في القدس لتأمين المسيرة.

هذا واقتحمت قواتٌ إسرائيلية أيضا مدينة نابلس في الضفة الغربية فجر اليوم واشتبكت مع فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح.

ونقلت وكالة "معاً" للأنباء عن أحمد جبريل المتحدثِ باسم الهلال الأحمر في نابلس استخدام الجيش الإسرائيلي للرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأظهرت صورٌ على الإنترنت إطلاق الجيش الغاز المسيل للدموع في حواري البلدة القديمة.