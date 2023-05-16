المليشيات تصعد عسكريا في تعز والجيش يحسم المعركة لصالحه الفريق بن عزيز يوجه قوات محور عتق برفع الجاهزية القتالية خلال لقائه وفد "الغذاء العالمي".. رئيس الوزراء يُشدد على أهمية دعم الاقتصاد اليمني بصورة عاجلة اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب تعلن ان جميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية لردع مليشيا الحوثي أجهزة الأمن بمحافظتي أبين وشبوة تلقي القبض على متهمين بالقتل العليمي يعقد أول اجتماع باللجنة الأمنية العليا الجوف توقع مع الوكالة اليمنية الدولية للتنمية على بناء ثلاث مدارس للنازحين ثلاثة قرارات جديدة للحكومة اليمنية أعلى تراجع في قيمة العملة اليمنية منذ تشكيل المجلس الرئاسي.. تعرف على سعر صرف الدولار اليوم محمد صلاح يطيح برقم أسطورة يونايتد
وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز قوات محور عتق برفع الجاهزية القتالية، مشددا على أهمية الاهتمام بالتدريب والتأهيل، للوصول إلى المستوى المطلوب في تنفيذ المهام.
جاء ذلك خلال الاجتماع العسكري الذي عقده اليوم الثلاثاء بمدينة مأرب لمناقشة أوضاع قوات محور عتق ومستوى جاهزيتها ونطاق مسرح عملياتها.
وفي الإجتماع الذي ضم قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابة، وقائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة اللواء الركن عادل هادي، أشاد رئيس الأركان بدور المنطقة العسكرية الثالثة، وكافة المحاور التابعة لها في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، مثمنا تضحيات منتسبيها في سبيل الجمهورية ومكتسباتها.
حضر الإجتماع، رئيس هيئة الإسناد اللوجستي بوزارة الدفاع اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ورئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة، العميد الركن عبدالرقيب دبوان .