الفريق بن عزيز يوجه قوات محور عتق برفع الجاهزية القتالية

الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز قوات محور عتق برفع الجاهزية القتالية، مشددا على أهمية الاهتمام بالتدريب والتأهيل، للوصول إلى المستوى المطلوب في تنفيذ المهام.



جاء ذلك خلال الاجتماع العسكري الذي عقده اليوم الثلاثاء بمدينة مأرب لمناقشة أوضاع قوات محور عتق ومستوى جاهزيتها ونطاق مسرح عملياتها.

وفي الإجتماع الذي ضم قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابة، وقائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة اللواء الركن عادل هادي، أشاد رئيس الأركان بدور المنطقة العسكرية الثالثة، وكافة المحاور التابعة لها في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، مثمنا تضحيات منتسبيها في سبيل الجمهورية ومكتسباتها.



حضر الإجتماع، رئيس هيئة الإسناد اللوجستي بوزارة الدفاع اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ورئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة، العميد الركن عبدالرقيب دبوان .