الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شددت الحكومة اليمنية، على أهمية دعم الاقتصاد اليمني بصورة عاجلة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة بفعل الحرب التي تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة، مع وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة برئاسة المديرة الإقليمية للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كورين فلايتشر.



وأكد رئيس الوزراء، ان دعم الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مدخل أساسي ومستدام لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثي منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب.



وأطلع معين عبدالملك، من الوفد الاممي على نتائج زيارته الى مأرب وتفقده أوضاع مخيمات النزوح والاطلاع عن كثب على الاحتياجات الإنسانية، واليات التنسيق المشتركة بين الحكومة والبرنامج لتحقيق تدخلات نوعية بما يتوازى مع حجم الدعم المتاح.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن تم مناقشة خطط التركيز على أهمية دعم الاقتصاد اليمني كجزء محوري لمعالجة الازمة الإنسانية، إضافة الى برامج بناء مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد فقط على المساعدات الاغاثية فقط، إضافة الى مستوى تنفيذ الاليات المتفق عليها بين الحكومة والبرنامج لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من نهبها من قبل جماعة الحوثي.



وأشاد رئيس الوزراء بإسهامات وتدخلات برنامج الأغذية العالمي، في الحفاظ على الأمن الغذائي واسناد جهود الحكومة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.



وأشار الى ان الحكومة تدرك الوضع الحرج وانه بسبب نقص التمويل قد تضطر المنظمات الاغاثية ومنها برنامج الأغذية العالمي لتقليص برامجها وبالتالي حرمان الكثير من المستحقين لهذا الدعم الإنساني المهم، لافتا الى أهمية العمل من خلال آلية جديدة اكثر استدامة للاستجابة من خلال دعم الحكومة اقتصاديا.



بدورها، جددت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، حرص البرنامج على تعزيز الشراكة والعمل مع الحكومة للتخفيف من حدة الازمة الإنسانية، ونوهت بجهود الحكومة وما تقدمه من تسهيلات لأنشطة واعمال البرنامج.



وعبرت فلايتشر، عن أسفها أن برنامج الأغذية العالمي سيضطر إلى تقليص نطاق المساعدات التي يقدمها وذلك بسبب قلة الموارد وعدم توفر التمويل والذي نتج عن تصاعد مستوى الإحتياج الذي تمر به مناطق كثيرة في العالم، مؤكدة استمرار العمل الحثيث من اجل السعي للحصول نحو تمويل اكبر للمشاريع التي ينفذها في اليمن وضمان وصول المساعدات الى مستحقيها من اجل انقاذ حياتهم.