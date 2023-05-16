عاجل : اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب تعلن ان جميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية لردع مليشيا الحوثي

الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب أن جميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد لردع المليشيات الحوثية وعناصرها التخريبية وخلاياها الاجرامية، مشددة على ضرورة مواصلة تطوير الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأداء الأمني ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية، لتحقيق أعلى مستويات التكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية.

حيث ناقشت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب اليوم برئاسة قائد المنطقة العسكرية الثالثة نائب رئيس اللجنة اللواء الركن منصور ثوابة، مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الذي حضره، وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمستجدات العسكرية والوضع الأمني والخطط والإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في ضوء التطورات الحاصلة على الصعيد الأمني والعسكري.

وأشاد الاجتماع بالدور القبلي البارز في مساندة الجيش والأمن لتعزيز الاستقرار والسكينة العامة في المحافظة، والتصدي لفلول مليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال.