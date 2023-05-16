عاجل : اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب تعلن ان جميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية لردع مليشيا الحوثي أجهزة الأمن بمحافظتي أبين وشبوة تلقي القبض على متهمين بالقتل العليمي يعقد أول اجتماع باللجنة الأمنية العليا الجوف توقع مع الوكالة اليمنية الدولية للتنمية على بناء ثلاث مدارس للنازحين ثلاثة قرارات جديدة للحكومة اليمنية أعلى تراجع في قيمة العملة اليمنية منذ تشكيل المجلس الرئاسي.. تعرف على سعر صرف الدولار اليوم محمد صلاح يطيح برقم أسطورة يونايتد ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج ؟ رسالة غامضة من كريستيانو رونالدو تثير الجدل دول الخليج تكشف لأول مرة عن إستكمال الربط الحديدي بينها
أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب أن جميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد لردع المليشيات الحوثية وعناصرها التخريبية وخلاياها الاجرامية، مشددة على ضرورة مواصلة تطوير الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأداء الأمني ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية، لتحقيق أعلى مستويات التكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية.
حيث ناقشت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب اليوم برئاسة قائد المنطقة العسكرية الثالثة نائب رئيس اللجنة اللواء الركن منصور ثوابة، مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
وناقش الاجتماع الذي حضره، وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمستجدات العسكرية والوضع الأمني والخطط والإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في ضوء التطورات الحاصلة على الصعيد الأمني والعسكري.
وأشاد الاجتماع بالدور القبلي البارز في مساندة الجيش والأمن لتعزيز الاستقرار والسكينة العامة في المحافظة، والتصدي لفلول مليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال.