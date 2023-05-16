أجهزة الأمن بمحافظتي أبين وشبوة تلقي القبض على متهمين بالقتل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظتي أبين وشبوة أمس الإثنين القبض على متهمين بالقتل في قضايا منفصلة.
ففي مديرية المحفد بمحافظة أبين أقدم الجناة "أ، ص، لشعب - ح، س، الرابض" على إطلاق النار على المواطن "مصطفى النجار" أثناء قيامة بالعمل في أرضية للمواطن "محمد عطا" وأدت إلى إصابته في الرجل. فيما قام مالك الأرضية بالرد على الجناة أدت إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر.
وتم إيداع إيداع المتهم رهن الإجراءات القانونية. واضاف موقع وزارة الداخليه ان الشرطة بمحافظة شبوة نجحت في ضبطت الجاني "خ أ، المقرحي" بتهمة قتل "حسين صالح- صالح علوي" الأحد الماضي.