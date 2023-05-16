العليمي يعقد أول اجتماع باللجنة الأمنية العليا

الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للجنة الأمنية العليا، وذلك في اطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وضم الاجتماع وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، وأعضاء اللجنة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ورئيسي جهاز الأمن القومي، وهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي، ووكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي.

و ناقش الاجتماع عددا من الملفات، والموضوعات الأمنية والعسكرية، و استعراض المواقف المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار والاستجابة السريعة لمواجهة تهديدات المنظمات الإرهابية من الحوثيين، إلى القاعدة وداعش، ومهربي الأسلحة والمخدرات، وجماعات الجريمة المنظمة المتخادمة معها.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن أحمد العقيلي.