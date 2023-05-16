العليمي يعقد أول اجتماع باللجنة الأمنية العليا الجوف توقع مع الوكالة اليمنية الدولية للتنمية على بناء ثلاث مدارس للنازحين ثلاثة قرارات جديدة للحكومة اليمنية أعلى تراجع في قيمة العملة اليمنية منذ تشكيل المجلس الرئاسي.. تعرف على سعر صرف الدولار اليوم محمد صلاح يطيح برقم أسطورة يونايتد ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج ؟ رسالة غامضة من كريستيانو رونالدو تثير الجدل دول الخليج تكشف لأول مرة عن إستكمال الربط الحديدي بينها النفط يواصل مكاسبه وسط خطط أميركية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي سيناريو قد تكون المعجزة.. هكذا يخطف ليفربول مقعد دوري الأبطال
وقع مدير مكتب التربية والتعليم بالجوف الدكتور محمد صالح محسن مع مدير مكتب الوكالة اليمنية الدولية للتنمية الدكتور عبدالسلام السلامي بمقر الوكالة في مارب، على تسليم مواقع مشروع المدارس المتنقلة للنازحين في المخيمات الواقعة بمنطقة الريان شرق محافظة الجوف.
ويتكون المشروع من بناء ثلاث مدارس تحتوى كل منها على 4 فصول مجهزه بالاثاث المدرسي وادارة مدرسية ودورات مياه.
ويتوقع ان يستفيد من المدارس 1200 طالب وطالبة حرموا من التعليم لمدة ثلاث سنوات منذ موجة النزوح التي شهدتها الجوف مطلع مارس 2020م.