الجوف توقع مع الوكالة اليمنية الدولية للتنمية على بناء ثلاث مدارس للنازحين

الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وقع مدير مكتب التربية والتعليم بالجوف الدكتور محمد صالح محسن مع مدير مكتب الوكالة اليمنية الدولية للتنمية الدكتور عبدالسلام السلامي بمقر الوكالة في مارب، على تسليم مواقع مشروع المدارس المتنقلة للنازحين في المخيمات الواقعة بمنطقة الريان شرق محافظة الجوف.

ويتكون المشروع من بناء ثلاث مدارس تحتوى كل منها على 4 فصول مجهزه بالاثاث المدرسي وادارة مدرسية ودورات مياه.

ويتوقع ان يستفيد من المدارس 1200 طالب وطالبة حرموا من التعليم لمدة ثلاث سنوات منذ موجة النزوح التي شهدتها الجوف مطلع مارس 2020م.