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ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج ؟

الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أضاءت أبراج الجابر في منطقة "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، بالعلم التركي وصورة الرئيس رجب طيب أردوغان، احتفاء بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري

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