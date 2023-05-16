رسالة غامضة من كريستيانو رونالدو تثير الجدل

الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي الجدل بعد إطلاقه رسالة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب رونالدو، عبر حسابه على "إنستغرام": "كل أفكارك تؤثر على مزاجك".

ولم يشر رونالدو إلى أي شيء في تلك الرسالة الغامضة إن كانت تعني كرة القدم أو حياته الخاصة.

ولا يعيش رونالدو أفضل أوقاته مع النصر، منذ أن انتقال إليه في يناير الماضي، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وخسر رونالدو بطولتي كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما اقترب من خسارة دوري روشن للمحترفين، لصالح الاتحاد المتصدر بفارق 5 نقاط.

يذكر، أن اسم رونالدو ارتبط بالرحيل عن النصر خلال الصيف المقبل وتحدثت تقارير عن عودته المحتملة إلى الدوري الإنجليزي