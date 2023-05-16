دول الخليج تكشف لأول مرة عن إستكمال الربط الحديدي بينها

الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، مضي جهود استكمال الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية، مثمناً انتهاء الإمارات من تشييد مسار المشروع حتى الحدود مع السعودية.

جاء ذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، بأبوظبي، وأشار إلى حرص قادة دول المجلس على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون، وصولاً للتكامل المنشود في المجالات كافة، وقال:

«اتخذت دول المجلس خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبنائها، وقد تمكنت من إنجاز العديد من مشاريع التكامل الاستراتيجية».

الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية وعلى يمينه البديوي (وام)

وأضاف البديوي: «جهود الأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء ماضية في استكمال مراحل إنجاز مشروع الربط بينها بالسكك الحديدية، الذي يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بينها بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتأثيره على الاقتصاد العالمي».

وأبان أن الدول الأعضاء والأمانة والهيئة تتابع تنفيذ مشروع السكة الحديد الذي يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث انتهت بعضها من بناء أجزاء منه داخل أراضيها، مثمناً لدولة الإمارات «الانتهاء من تشييد مسار السكة الحديد حتى الحدود مع السعودية، التي انتهت من تشييد أجزاء من المسار داخل أراضيها