النفط يواصل مكاسبه وسط خطط أميركية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي سيناريو قد تكون المعجزة.. هكذا يخطف ليفربول مقعد دوري الأبطال أميركا عرضت على صدام العفو مقابل هذه الشروط.. محاميه يكشف بالمسيرات والكروز.. تفاصيل ثامن اكبر هجوم روسي ضخم على كييف لجميع مستخدمي "واتساب" حول العالم.. هذا الخبر يهمّكم جداً! محمد صلاح "يقدم هدايا" في مباراة ليفربول وليستر سيتي «معين عبد الملك» يتعهد بإطلاق جميع الصحفيين والنشطاء المعتقلين لدى المليشيات هل ستسمح تأشيرة الزيارة بأداء مناسك الحج.. السلطات السعودية تجيب انفجار في حي ذهبان بصنعاء يخلّف قتلى وجرحى لفضح جرائم عبدالملك الحوثي..ناشطون يدشنون هاشتاق #دجال_مران
صحوة "متأخرة" يعيشها نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، قد تكون كافية لانتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن استبعده الجميع من ذلك.
وحقق ليفربول انتصارا مريحا على ليستر سيتي، بنتيجة 3-0، مساء الإثنين، ليبقي على آماله بتحقيق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق "المعجزة"، بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وحقق ليفربول انتصاره السابع على التوالي في الدوري، ليقرب من فرصة في "خطف" المركز الرابع، والتي قد تتحقق في السيناريو الآتي: انتصار ليفربول في لقاءيه المتبقيين.
تعثر في مانشستر يونايتد في لقاءين من أصل 3 متبقية. التعثر يعني التعادل أو الهزيمة، فكلاهما سيضع ليفربول في المركز الرابع. أم السيناريو الآخر، فيتمثل بخطف مقعد نيوكاسل: انتصار ليفربول في لقاءيه المتبقيين.
خسارة نيوكاسل في لقاء، والتعادل في لقاء آخر، أو الخسارة في لقاءين، من أصل 3 متبقية.
ترتيب الفرق المنافسة على المركز الثالث والرابع:
3- نيوكاسل (66 نقطة من 35 مباراة)
4- مانشستر يونايتد (66 نقطة من 35 مباراة)
5- ليفربول (64 نقطة من 36 مباراة)
6- برايتون (58 نقطة من 34 مباراة)
المباريات المتبقية لكل منهم:
نيوكاسل: برايتون – ليستر سيتي – تشلسي.
مانشستر يونايتد: بورنموث – تشلسي – فولهام.
ليفربول: أستون فيلا – ساوثهامبتون.
برايتون: نيوكاسل – ساوثهامبتون – مانشستر سيتي – أستون فيلا