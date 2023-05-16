سيناريو قد تكون المعجزة.. هكذا يخطف ليفربول مقعد دوري الأبطال

الثلاثاء 16 مايو 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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صحوة "متأخرة" يعيشها نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، قد تكون كافية لانتزاع مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن استبعده الجميع من ذلك.

وحقق ليفربول انتصارا مريحا على ليستر سيتي، بنتيجة 3-0، مساء الإثنين، ليبقي على آماله بتحقيق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق "المعجزة"، بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحقق ليفربول انتصاره السابع على التوالي في الدوري، ليقرب من فرصة في "خطف" المركز الرابع، والتي قد تتحقق في السيناريو الآتي: انتصار ليفربول في لقاءيه المتبقيين.

تعثر في مانشستر يونايتد في لقاءين من أصل 3 متبقية. التعثر يعني التعادل أو الهزيمة، فكلاهما سيضع ليفربول في المركز الرابع. أم السيناريو الآخر، فيتمثل بخطف مقعد نيوكاسل: انتصار ليفربول في لقاءيه المتبقيين.

خسارة نيوكاسل في لقاء، والتعادل في لقاء آخر، أو الخسارة في لقاءين، من أصل 3 متبقية.

ترتيب الفرق المنافسة على المركز الثالث والرابع:

3- نيوكاسل (66 نقطة من 35 مباراة)

4- مانشستر يونايتد (66 نقطة من 35 مباراة)

5- ليفربول (64 نقطة من 36 مباراة)

6- برايتون (58 نقطة من 34 مباراة)

المباريات المتبقية لكل منهم:

نيوكاسل: برايتون – ليستر سيتي – تشلسي.

مانشستر يونايتد: بورنموث – تشلسي – فولهام.

ليفربول: أستون فيلا – ساوثهامبتون.

برايتون: نيوكاسل – ساوثهامبتون – مانشستر سيتي – أستون فيلا