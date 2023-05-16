«معين عبد الملك» يتعهد بإطلاق جميع الصحفيين والنشطاء المعتقلين لدى المليشيات

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تعهد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالعمل على إطلاق جميع الاعلاميين والصحفيين والنشطاء القابعين في سجون جماعة الحوثيين.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم في عدن للصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، الحارث حميد، وأكرم الوليدي الذين تم تحريرهم مؤخرا من معتقلات الحوثيين ضمن صفقة تبادل شملت الافراج عن مئات المحتجزين من الطرفين.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان عبد الملك اطلع من الصحفيين الاربعة على ما قاسوه من تعذيب نفسي وجسدي، وسوء معاملة، واخضاع للمحاكمة بتهم ملفقة، وإصدار أوامر بالإعدام، والحرمان من التغذية وانعدام الرعاية الصحية والتي أدت الى اصابتهم بأمراض مزمنة.
ونوه رئيس الحكومة اليمنية بشجاعة الصحفيبن ومواقفهم المنحازة للشعب والقانون والدولة ورفض الانقلاب.
واشار إلى ما تتعرض له الصحافة والإعلام من موجة قمع وتنكيل لم يسبق لها مثيل منذ الانقلاب الحوثي، بعد مصادرة ونهب جميع مؤسسات الإعلام من قنوات تلفزيونية وصحف وحجب المواقع الالكترونية وتصفية الصحافيين وإخفائهم قسرياً، حد قوله.