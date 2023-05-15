هل ستسمح تأشيرة الزيارة بأداء مناسك الحج.. السلطات السعودية تجيب

الإثنين 15 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الاثنين، عبر حسابها في “تويتر” أن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، التي باتت قريبة بحسب ما قاله علماء الفلك، إذ من المقرر أن تأتي وقفة عيد الأضحى المبارك يوم 27 يونيو القادم.

– هل ستسمح تأشيرة الزيارة بأداء مناسك الحج

قالت الوزارة السعودية في حسابها: “ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج”.

وأوضحت أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، مشددةً أنه يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.



وهناك قرابة 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.

فيما تعد “منصة نسك” المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى

وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، جاد القاضي، بأنه وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ذي القعـدة للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الأحد المقبل، وعدته 29 يوما، وبالتالي فإن وقفة عيد الأضحى المبارك ستكون يوم 27 يونيو القادم.

حيث قال القاضي: إن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19 مايو الحالي (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.

وأكمل قوله موضحاً أن القمر (في طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب شمس (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 3 دقائق، بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس.

وذكر القاضي أنه في محافظات مصر سيغرب القمر مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 – 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 – 3 دقيقة).

وأردف أنه في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.