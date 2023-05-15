انفجار في حي ذهبان بصنعاء يخلّف قتلى وجرحى

الإثنين 15 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - صنعاء

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قتل مواطن فيما أصيبت امرأتين اليوم، الاثنين، بانفجار في منزل شمالي العاصمة صنعاء.



وأفادت جماعة الحوثي الانقلابية في بيان بأن "قتلى وجرحى سقطوا في انفجار منزل مكون من بدروم ودورين في حي ذهبان شمالي العاصمة صنعاء وذلك نتيجة تسرب مادة الغاز في المنزل".



وأشار البيان الصادر عن مصلحة الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى أن " المنزل يقع أمام مقر الأدلة الجنائية بمديرية بني الحارث".