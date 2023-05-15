لفضح جرائم عبدالملك الحوثي..ناشطون يدشنون هاشتاق #دجال_مران

الإثنين 15 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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دشن صحفيّون ونشطاء حقوقيّون، مساء أمس الأحد، حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاج #دجال_مران لتعرية وفضح ممارسات وجرائم عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة بحق اليمنيين.

وفي الحملة الإلكترونية، حمّل نشطاء التواصل الاجتماعي، زعيم الجماعة المسؤولية الكاملة عن دماء الشعب اليمني، منذُ انقلابهم على الشرعية، واجتياحهم العاصمة صنعاء في العام 2014م.

وقال الصّحفي عبدالله اسماعيل، في تغريده كتبها على تويتر إنّ "خليط من الجهل، وأوهام سلالية مريضة، وانفصام عن الواقع، شكلت شخصية الإرهابي عبدالملك الحوثي زعيم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية".

وأضاف "اسماعيل" في تغريدته، "الذي تسبب في اشعال فتنة في اليمن خلفت مئات الالاف من القتلى، واسوأ كارثة انسانية في العالم".

ونشر السياسي فيصل المجيدي، تغريدة تحت هاشتا الحملة، قال فيها: "عبدالملك الحوثي مجرم حرب ويبني عرشه على جماجم الأطفال وأشلاء الفقراء".

وحمّل الإعلامي أحمد المسيبلي في تغريدته، زعيم الجماعة مسؤولية الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء الشعب اليمني، وغرّد قائلًا: "‌‎دجال مران الإرهابي ‎عبدالملك الحوثي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما لحق ويلحق الشعب اليمني من جرائم و كوارث وسفك للدماء، ونهب للحقوق وإثارة للنعرات الطائفية والعصبيات المقيت، التي وأدها شعبنا اليمني في ثورة 26 سبتمبر و14 اكتوبر".

وطالب "المسيبلي" في تغريديته بمحاكمة زعيم المليشيا، بقوله: "أصبح اليوم لزامًا محاكمته والاقتصاص منه ومن كل زبانيته الإرهابيين".

من جانبه غرّد الناشط محمد أنعم على تويتر، بقوله: "ارهاب المجرم عبدالملك الحوثي طال كل اليمن وكل بيت وكل أسرة، وكل قلب يمني، وسيظل مصدرًا للشر وخطرًا لأمن واستقرار وسكينة شعوب دول المنطقة، ومهما تشدق باسم السلام الا إنّه يظل يحد نصال الغدر للانقضاض على السلام".