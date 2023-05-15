وزير الدفاع يطلع على جهود محور الغيضة بمحافظة المهرة

الإثنين 15 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 312

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، قائد محور الغيضة اللواء محسن مرصع. واطلع وزير الدفاع من قائد المحور، على مستوى الجاهزية والروح المعنوية لمنتسبي محور الغيضة وما يبذلونه من مهام لتحقيق الاستقرار في محافظة المهرة.

وأشاد الوزير الداعري بالتنسيق والتكامل بين محور الغيضة ومختلف الوحدات العسكرية والأمنية في المهرة وما تقوم به من أدوار مهمة في مكافحة التهريب، مشددًا على مضاعفة تلك الجهود ورفع قدرات منتسبي المحور لتعزيز الأمن والسكينة في المحافظة.

ومن جانبه، عبر مرصع عن امتنانه لوزير الدفاع لما يوليه من اهتمام بمنتسبي المحور وما من شأنه رفع قدراتهم وكفاءتهم.