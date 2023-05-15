شاهد كيف تغيرت حصة الذهب في خزائن العرب!.. بيانات وأرقام دولية

الإثنين 15 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي، تصدر لبنان قائمة الدول العربية بحصة المعدن النفيس من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.

ووفقا لتقرير المجلس لشهر مايو الجاري، شكل الذهب نحو 54% من إجمالي احتياطيات لبنان الدولية، وبلغ حجم احتياطي الذهب لهذه الدولة 286.8 طن.

أما من حيث حجم احتياطي الذهب تصدرت السعودية العالم العربي باحتياطي الأصفر الرنان، حيث تمتلك المملكة (323.1 طن)، ومن ثم لبنان (286.8 طن)، فالجزائر (173.6 طن)، فمصر (125.7 طن).

وفيما يلي جدول يتضمن حجم ما تملكه دول عربية من المعدن الأصفر وحصته من إجمالي الاحتياطيات وكيف تغيرت هذه الحصة مقارنة بتقرير شهر مارس 2023.

وكشفت التقرير أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب في الربع الأول من 2023 بزيادة بلغت 178% عن العام الماضي 2022.

وعن الترتيب العالمي، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس وبلغت احتياطياتها 8133.5 طن، ومن ثم ألمانيا (3354.9 طن)، فإيطاليا (2451.8 طن)، ومن ثم فرنسا (2436.8 طن)، فروسيا (2326.5 طن