عاجل: رئيس هيئة الإنتخابات التركية يعلن الذهاب لجولة إعادة ويكشف كم حصل أردوغان ومنافسه أوغلو

الإثنين 15 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قبل قليل ان كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى، وستعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية ان أردوغان حصل على 49.51% وكليجدار أوغلو على 44.88% بحسب النتائج غير النهائية.

واشار الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت داخل البلاد 88.92% وبلغت 52.69% خارج البلاد.