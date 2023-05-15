شاهد كيف تغيرت حصة الذهب في خزائن العرب!.. بيانات وأرقام دولية عاجل: رئيس هيئة الإنتخابات التركية يعلن الذهاب لجولة إعادة ويكشف كم حصل أردوغان ومنافسه أوغلو أردوغان يتوقع الحسم من الجولة الأولى ويكشف فارق الأصوات مع منافسه وماذا ينتظر آخر نتائج الإنتخابات الرئاسية في تركيا صحيفة سعودية تكشف عن قرارات قادمة من مجلس الأمن تتعلق باليمن منها رفع العقوبات المملكة العربية السعودية توجه نداء للمقيمين على أراضيها أوكرانيا تعلن عن أول نجاح لهجومها وقلب موازين الموجهات أضخم صفقة عسكرية… كشف تفاصيل الحزمة العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا ألم الظهر.. 4 ممارسات خاطئة تدمر عمودك الفقري وثائق مسربة تكشف خطط أوكرانيا لشن هجمات داخل عمق روسيا
اعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قبل قليل ان كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى، وستعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري.
وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية ان أردوغان حصل على 49.51% وكليجدار أوغلو على 44.88% بحسب النتائج غير النهائية.
واشار الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت داخل البلاد 88.92% وبلغت 52.69% خارج البلاد.