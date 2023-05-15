عاجل: رئيس هيئة الإنتخابات التركية يعلن الذهاب لجولة إعادة ويكشف كم حصل أردوغان ومنافسه أوغلو أردوغان يتوقع الحسم من الجولة الأولى ويكشف فارق الأصوات مع منافسه وماذا ينتظر آخر نتائج الإنتخابات الرئاسية في تركيا صحيفة سعودية تكشف عن قرارات قادمة من مجلس الأمن تتعلق باليمن منها رفع العقوبات المملكة العربية السعودية توجه نداء للمقيمين على أراضيها أوكرانيا تعلن عن أول نجاح لهجومها وقلب موازين الموجهات أضخم صفقة عسكرية… كشف تفاصيل الحزمة العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا ألم الظهر.. 4 ممارسات خاطئة تدمر عمودك الفقري وثائق مسربة تكشف خطط أوكرانيا لشن هجمات داخل عمق روسيا معلومات مهمة… من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
نتائج الانتخابات الرئاسية تظهر حصول #أردوغان على 49.50% مقابل 44.89% لـ #كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 99.87 % من الصناديق #الانتخابات_التركية