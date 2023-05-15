آخر نتائج الإنتخابات الرئاسية في تركيا

الإثنين 15 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 553

نتائج الانتخابات الرئاسية تظهر حصول #أردوغان على 49.50% مقابل 44.89% لـ #كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 99.87 % من الصناديق #الانتخابات_التركية