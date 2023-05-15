أوكرانيا تعلن عن أول نجاح لهجومها وقلب موازين الموجهات

الإثنين 15 مايو 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، عن "أول نجاح" لهجومه في محيط مدينة باخموت (شرق)، التي تشهد أطول وأعنف معركة في إطار الاجتياح الروسي.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، الإثنين، إن الدفاع عن مدينة باخموت مستمر، مضيفا أن الأيام الأخيرة أظهرت قدرة أوكرانيا على التقدم ومواجهة القوات الروسية هناك.

ونقل المركز العسكري الإعلامي الأوكراني عن سيرسكي قوله إن "تقدم قواتنا على طول اتجاه باخموت يمثل أول عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدينة".

وأضاف في رسالة بثها المركز على تطبيق التراسل تيليغرام: "لقد أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه بإمكاننا التقدم وتدمير العدو حتى في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية. عملية الدفاع عن باخموت مستمرة.

جرى اتخاذ جميع القرارات اللازمة للدفاع عن المدينة".

و قالت الحكومة البريطانية إنها سترسل المئات من الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر إلى أوكرانيا، وذلك بعد وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

ذكرت الحكومة في بيان: "اليوم سيؤكد رئيس الوزراء تقديم المملكة المتحدة للمئات من صواريخ الدفاع الجوي والأنظمة الجوية المسيرة بما في ذلك مئات الطائرات الهجومية طويلة المدى الجديدة التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر".

أضافت: "سيجري تسليم كل هذا خلال الأشهر المقبلة