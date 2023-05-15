معلومات مهمة… من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

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حددت الدكتورة يوليا فاخابوفا، أخصائية الأورام في معهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.
وتشير الخبيرة، في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إلى أن على كبار السن أن يكونوا حذرين، لأن منظومة المناعة تضعف مع التقدم في العمر.
لذلك بعد الخمسين عليهم الخضوع لفحوصات طبية سنوية. إقرأ المزيد صورة أرشيفية طبيب روسي للأورام يتحدث عن دور العامل الوراثي في احتمال الإصابة بالسرطان وتقول الأخصائية: "تنصح النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنويا، وينصح كلا الجنسين بتنظير القولون، وتنظير المعدة، والتصوير المقطعي للرئتين".
ووفقا لها، الفئة الثانية هي المدخنون، حيث أن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغير المدخنين.
والفئة الثالثة هي الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان.
أما الفئة الرابعة فتضم الأشخاص الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة.
لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصا على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.
وتضم الفئة الخامسة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الفيروسية مثل مرضى فيروس الورم الحليمي البشري (يحفز سرطان عنق الرحم) والتهاب الكبد B و C (سرطان الكبد) وفيروس إبشتاين بار (سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البلعوم الأنفي