جريمة حوثية مروعه في محافظة الجوف والقبائل تتداعى لتدارس خيارات الرد الأرصاد اليمني :أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة بعد السعودية.. إيران تؤكد رغبتها تطبيع العلاقات مع دولة عربية مؤثرة مأرب.. الوكيل الفاطمي يبحث مع برنامج الاغذية العالمي الوضع الإنساني في المحافظة مصدر حكومي يكشف عن شروط حوثية تعجيزية جديدة تعرقل تقدم المفاوضات مسؤول حكومي يكشف سبب تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين مع الحوثيين رئيس مجلس القيادة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون المليشيات بتمويل من وزارته ... وزير الأوقاف يطالب بسرعة انجاز مبنى معهد البيحاني تركيا تعلن دعمها للحكومة الشرعية .. تفاصيل الإمارات تقر عقوبة لحبس وغرامة نصف مليون درهم لمن يتجاوز حدوده عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قُتل مواطن من ابناء محافظة الجوف شمال شرقي اليمن فيما أصيبت زوجته وطفل آخر برصاص مليشيات الحوثي الانقلابية اثناء مرورهم من احدى النقاط الحوثية غرب محافظة الجوف.
وذكرت مصادر محلية لـ "مأرب برس" بأن المليشيات الحوثية اقدمت على قتل المواطن علي بن هادي حسين منصور واصابة زوجته والطفل ماجد مسعود هادي حسين منصور رمياً بالرصاص اثناء مرورهم من احدى نقاط مليشيات الحوثي الارهابية في منطقة ملفاج بمديرية برط المراشي التابعة لمحافظة الجوف.
وافادت المصادر بأن الجريمة الحوثية اشعلت سخط شعبي واسع في اوساط قبائل الجوف... مشيرةً بان القبائل تتداعى الى المنطقة لتدارس خيارات الرد على الجريمة الحوثية البشعة.