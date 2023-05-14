جريمة حوثية مروعه في محافظة الجوف والقبائل تتداعى لتدارس خيارات الرد

الأحد 14 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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قُتل مواطن من ابناء محافظة الجوف شمال شرقي اليمن فيما أصيبت زوجته وطفل آخر برصاص مليشيات الحوثي الانقلابية اثناء مرورهم من احدى النقاط الحوثية غرب محافظة الجوف.



وذكرت مصادر محلية لـ "مأرب برس" بأن المليشيات الحوثية اقدمت على قتل المواطن علي بن هادي حسين منصور واصابة زوجته والطفل ماجد مسعود هادي حسين منصور رمياً بالرصاص اثناء مرورهم من احدى نقاط مليشيات الحوثي الارهابية في منطقة ملفاج بمديرية برط المراشي التابعة لمحافظة الجوف.



وافادت المصادر بأن الجريمة الحوثية اشعلت سخط شعبي واسع في اوساط قبائل الجوف... مشيرةً بان القبائل تتداعى الى المنطقة لتدارس خيارات الرد على الجريمة الحوثية البشعة.